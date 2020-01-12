Ник Руффорд назвал Porsche Taycan хорошим спорткаром





Его предшественник Джереми Кларксон не слишком лестно характеризовал Porsche. При этом Ник Руффорд весьма тепло встретил параметры электрокара. В рамках собственного обзора он сообщил, что наиболее обнадеживающей частью стало обеспечение максимума мощности новинки. Для версии 4S стартовой сборки имеется достаточно высокая производительность в 429 «лошадей». Все авто имеют возможность набирать скорость в 96 км/ч в течение 4 с. Для версии Turbo S показатель снижается до 2,6 с., - сообщил эксперт.Ник Руффорд посчитал недостатком функционирование всех систем на электронном контроле без механических цепочек. В то же время Porsche Taycan 4S назвал наиболее убедительным доказательством повышения качества продукции, отметив привлекательную мощность и стоимость.