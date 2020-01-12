Ник Руффорд назвал Porsche Taycan хорошим спорткаром
Ник Руффорд описал Porsche Taycan как хороший спорткар. Специалисты из Sunday Times Driving обнаружили у авто большое количество положительных сторон.
Его предшественник Джереми Кларксон не слишком лестно характеризовал Porsche. При этом Ник Руффорд весьма тепло встретил параметры электрокара. В рамках собственного обзора он сообщил, что наиболее обнадеживающей частью стало обеспечение максимума мощности новинки. Для версии 4S стартовой сборки имеется достаточно высокая производительность в 429 «лошадей». Все авто имеют возможность набирать скорость в 96 км/ч в течение 4 с. Для версии Turbo S показатель снижается до 2,6 с.
«Соблазн заключается в острожном отношении из-за выбранных конструкторами материалов, однако он может выдержать что угодно. Как бы сильно не нажимались педали, они показывают себя очень хорошо. Даже на максимально извилистой дороге Porsche Taycan без лишних усилий может проскользнуть между разного рода препятствиями. Это весьма хороший спорткар», - сообщил эксперт.
Ник Руффорд посчитал недостатком функционирование всех систем на электронном контроле без механических цепочек. В то же время Porsche Taycan 4S назвал наиболее убедительным доказательством повышения качества продукции, отметив привлекательную мощность и стоимость.
Его предшественник Джереми Кларксон не слишком лестно характеризовал Porsche. При этом Ник Руффорд весьма тепло встретил параметры электрокара. В рамках собственного обзора он сообщил, что наиболее обнадеживающей частью стало обеспечение максимума мощности новинки. Для версии 4S стартовой сборки имеется достаточно высокая производительность в 429 «лошадей». Все авто имеют возможность набирать скорость в 96 км/ч в течение 4 с. Для версии Turbo S показатель снижается до 2,6 с.
«Соблазн заключается в острожном отношении из-за выбранных конструкторами материалов, однако он может выдержать что угодно. Как бы сильно не нажимались педали, они показывают себя очень хорошо. Даже на максимально извилистой дороге Porsche Taycan без лишних усилий может проскользнуть между разного рода препятствиями. Это весьма хороший спорткар», - сообщил эксперт.
Ник Руффорд посчитал недостатком функционирование всех систем на электронном контроле без механических цепочек. В то же время Porsche Taycan 4S назвал наиболее убедительным доказательством повышения качества продукции, отметив привлекательную мощность и стоимость.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:09