Андрей Гайдулян подтвердил начало съёмок шестого сезона сериала "СашаТаня"

Сериал "СашаТаня" пользуется у поклонников большой популярностью. Герои, которых играют Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова, изначально появлялись в качестве второстепенных персонажей в комедии "Универ", но их отношения настолько полюбились телезрителям, что продюсеры решили раскрыть героев в отдельном сюжете, сняв спин-офф, который растянулся уже на 200 серий. К радости фанатов, это не предел и их ожидают новые эпизоды. Если создатели ситкома не изменят своему обыкновению, то зрителей ждёт ещё новых 40 серий. О том, что работа над шестым сезоном уже началась, лично оповестил Андрей Гайдулян в Instagram, опубликовав фотографию, на которой он и его напарница по съёмочной площадке запечатлены с керамической тарелкой, на которой написаны имена создателей фильма. Традиционно такой кухонный предмет разбивают перед началом работы. Подтвердила данную информацию и Валентина Рубцова.Актриса отметила, именно поддержка поклонников сделала съёмки продолжения "СашаТаня" возможными, и выразила фанатам благодарность за поддержку. Подписчики знаменитости написали немало встречных комментариев со словами благодарности, пожелав проекту большого успеха.