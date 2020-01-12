Звезда сериала “Во все тяжкие” Ди Джей Куоллс признался, что он гей



It is 11:20pm. I just came out on stage at a @jimjefferies show in San Diego. Yep, I’m gay. Been gay this whole time. Tired of worrying about what people would think of me. Tired of worrying about what it would do to my career. — DJ Qualls (@TheOnlyDJQualls) 11 січня 2020 р.

Ди Джей Куоллс рассказал, что он долгое время беспокоился о чужом мнении и о том, как эта информация отразится на его карьере. Поэтому он долго молчал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На данный момент в фильмографии актера насчитывается более 50 фильмов и сериалов. Наиболее известными из них являются “Фарго”, “Во все тяжкие”, а также проекты “Остаться в живых”, “Меня зовут Эрл” и “Клиника”.В комментариях под записью Ди Джей Куоллса подписчики оставили массу комментариев. Актер получил поддержку поклонников, а также многих коллег, в частности, Саманты Феррис, Мередит Сэленджер, Себастьяна Роше, Джули Макнивен, Рут Коннелл и других.