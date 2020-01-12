Алена Водонаева: «В России слишком долго длятся новогодние праздники»
Телеведущая и одна из самых сексуальных экс-участниц проекта "Дом-2" Алена Водонаева на своей странице в Instagram показала совместный снимок с сыном Богданом и пожаловалась, что в России слишком долго длятся новогодние праздники. По мнению звезды, детей нужно всегда чем-то занимать, а не давать им расслабиться.
Только недавно сын Алены Водонаевой Богдан приехал от отца, где проводил каникулы. Мальчик отдохнул и загорел, однако, как отметила сама журналистка, ему пора снова возвращаться к привычным занятиям. Телеведущая пожаловалась, что в России новогодние праздники длятся слишком долго, люди пьют и ничего не созидают, что плохо сказывается на качестве их жизни.
Алена Водонаева убеждена, у ребенка всегда должно быть занятие, а свободным он может быть только при встречах с друзьями и на отдыхе, путешествии и при просмотре мультфильмов. Сын знаменитости Богдан, помимо школьной программы, занимается регулярно с репетиторами, изучая математику, английский, каллиграфию, находит время на занятия спортом, бассейн, черчение и режиссерские курсы.
Алена Водонаева не раз попадала под шквал критики со стороны фанатов за столь строгое воспитание, однако звезда отвечает, что каждый должен сам следить за воспитанием собственных детей, а как ей поступать с сыном, она решит сама.
Только недавно сын Алены Водонаевой Богдан приехал от отца, где проводил каникулы. Мальчик отдохнул и загорел, однако, как отметила сама журналистка, ему пора снова возвращаться к привычным занятиям. Телеведущая пожаловалась, что в России новогодние праздники длятся слишком долго, люди пьют и ничего не созидают, что плохо сказывается на качестве их жизни.
Алена Водонаева убеждена, у ребенка всегда должно быть занятие, а свободным он может быть только при встречах с друзьями и на отдыхе, путешествии и при просмотре мультфильмов. Сын знаменитости Богдан, помимо школьной программы, занимается регулярно с репетиторами, изучая математику, английский, каллиграфию, находит время на занятия спортом, бассейн, черчение и режиссерские курсы.
Алена Водонаева не раз попадала под шквал критики со стороны фанатов за столь строгое воспитание, однако звезда отвечает, что каждый должен сам следить за воспитанием собственных детей, а как ей поступать с сыном, она решит сама.