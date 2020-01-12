Успех Эльдара Рязанова журналисты назвали феноменом





У Рязанова были любимые актёры, которых он приглашал во многие свои ленты. Вдобавок, он постоянно сотрудничал с композитором Андреем Петровым и художником Александром Борисовым. Сформированные им образы сильно вдохновляли Рязанова. Теперь многие картины художника переданы Музею кино, сообщает mir24.tv.Для фильмов Рязанова характерно смешение трагедии и комедии. Другой уникальной чертой является создание в камерном формате. Зачастую действие ограничено одной локацией, будь то квартира или гараж. Иногда Рязанов появлялся в своих фильмах как персонаж эпизодических ролей, иногда – даже бессловесных. Нередко в его фильмах имелись лирические отступления в формате стихов и баллад. Часть песен также были написаны самим Рязановым.