"Дикая несправедливость": Ксения Бородина сравнила отношение ее матери к внучкам и к ней

На своей странице в соцсети Ксения Бородина опубликовала очередной снимок из Таиланда, где она на данный момент отдыхает с мужем Курбаном Омаровым, своими дочерьми и матерью Инной Булатовной. Звезда отметила, что в ее детстве ей не давали выбора в еде, а просто говорили есть то, что есть.Инна Булатовна же обращается к внучкам по-другому. С утра она спрашивает у девочек, как для них нарезать сыр - звездочками или сердечками. Ксения Бородина поинтересовалась у подписчиков, было ли так же в их детстве, знаменитость незамедлительно поддержали большинство фолловеров. Многие отметили, что детей воспитывают, а вот внуков любят.Как известно, воспитанием Ксении Бородиной занимались ее бабушка и дедушка, после того, как мать телеведущей Инна Булатовна вышла замуж за итальянца и переехала жить к нему. На данный момент у звезды проекта "Дом-2" хорошие отношения с отчимом, она часто бывает в гостях у родственников в Италии, откуда публикует яркие снимки.