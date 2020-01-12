В Санкт-Петербурге на деревьях появился мохнатый лёд





Ситуацию прояснили специалисты. Они отметили, что причиной появления мохнатого льда является наличие в этой местности грибов под названием Exidiopsis Effusa. Они оказывают поддержку процессам формирования волокнистой структуры льда, а также не позволяют ему растаять в полной мере.Встречается подобное явление не слишком часто, сохраняется на короткий период времени, однако при этом остаётся весьма интересным с эстетической точки зрения. Мохнатый лёд может быть замечен только в границах 45 и 55 градусов северной широты в условиях высокой влажности и мороза, когда температура не поднимается выше нескольких градусов плюсовой части шкалы по Цельсию.