Эксперты рассказали, стоит ли ремонтировать боковые порезы шин





Колёса являются очень важной деталью автомобиля. При помощи шин силовая установка передаёт крутящий момент, они же работают во время торможения. Нередко при эксплуатации резина получает повреждение. Если речь идёт об обычном проколе, его несложно заделать даже в условиях гаража, но нередко возникают боковые порезы. Эти разрушения колеса устранить намного сложнее, но иногда владельцы транспортных средств пытаются отремонтировать шину. Специалисты отмечают, устранить пробоину можно самостоятельно, только если она небольшая и не повредила хорду, а если разрыв большой, это под силу только специалисту, так как потребуется вулканизация. При этом мастер прежде чем начинать работу осмотрит материал, дав оценку, имеет ли смысл производить ремонт.Эксперты предупреждают, автовладелец может устранять неполадку, только если у него есть весь необходимый инструмент и сырая резина. Кроме того, не следует забывать, что заплатка должна ставиться с двух сторон и не в один слой. При этом шансы на длительную эксплуатацию такой покрышки не высоки.