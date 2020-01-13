Тимоти Шаламе исполнит роль Боба Дилана в фильме «Уход в электрику»
Тимоти Шаламе исполнит роль Боба Дилана в фильме «Уход в электрику». Картина с рабочим обозначением будет говорить о периоде в карьере музыканта, отмеченной его переходом от фолка и акустического инструмента к рок-н-роллу с электрогитарами.
Выбор актёра на главную роль оказался для многих неожиданностью. При этом решение утвердили создатели картины и режиссёр Джеймс Мэнголд. Сам период смены области музыки в карьере Дилана до сих пор воспринимается поклонниками артиста неоднозначно. При этом с течением времени знаменитости удалось существенно расширить аудиторию своих фанатов.
Режиссёр Джеймс Мэнголд и ранее снимал ленты о жизни музыкантов. В 2005-м он выпустил фильм «Переступить черту», рассказывающий о кантри-музыканте Джонни Кэше, который сумел преодолеть наркотическую и алкогольную зависимости.
Выбор актёра на главную роль оказался для многих неожиданностью. При этом решение утвердили создатели картины и режиссёр Джеймс Мэнголд. Сам период смены области музыки в карьере Дилана до сих пор воспринимается поклонниками артиста неоднозначно. При этом с течением времени знаменитости удалось существенно расширить аудиторию своих фанатов.
Режиссёр Джеймс Мэнголд и ранее снимал ленты о жизни музыкантов. В 2005-м он выпустил фильм «Переступить черту», рассказывающий о кантри-музыканте Джонни Кэше, который сумел преодолеть наркотическую и алкогольную зависимости.