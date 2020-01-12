«Как Вам ни стыдно сбивать меня, ведь у меня сегодня День рождения»: Рената Литвинова подтвердила, что ее сбила машина

Рената Литвинова поблагодарила поклонников, которые переживали за ее состояние здоровья после информации о ДТП в СМИ. Как оказалось, звезду действительно сбили на пешеходном переходе, когда она направлялась в салон после пробежки. Доктор Теймур Кулиев оказал звезде необходимую медицинскую помощь, поскольку ей понадобилось зашивать подбородок.Знаменитость подчеркнула, что автомобиль совершенно не намеревался останавливаться. Сидящую за рулем девушку она пристыдила, отметив, что у нее сегодня день рождение. Литвинова заявила, что была абсолютно трезвой в момент происшествия, вопреки информации в прессе. В комментариях поклонники осыпали актрису пожеланиями скорейшего восстановления.