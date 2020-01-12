Звезда «Дом-2» Александр Задойнов и его возлюбленная подали заявление в ЗАГС





В прошлом году экс-участник «Дом-2» Александр Задойнов, как он утверждает, наконец встретил настоящую любовь. По его словам, Ксения именно такая девушка, которую он всегда искал.Предложение возлюбленной Александр сделал прямо в новогоднюю ночь. А на днях пара подала заявление в ЗАГС. Молодой человек рассказал об этом событии в личном блоге.Пару тут же начали поздравлять. Александр Задойнов поблагодарил своих поклонников за поздравления и отметил, что приятно, когда посторонние люди могут порадоваться за других.Известно, что официально пара распишется 4 апреля этого года. Церемония бракосочетания пройдет в Сочи и начнется в 11 часов утра и 20 минут.Однако на вопросы о том, не беременна ли его любимая, он никак не отвечает. Стоит отметить, что ранее наличие двух внебрачных детей не заставило Александра Задойнова пойти в ЗАГС, так что вряд ли новая беременность стала бы для него решающим фактором, чтобы жениться.