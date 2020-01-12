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В Apple благодаря используемым приложениям научились определять признаки старческого слабоумия

Сотрудники Apple разработали специальный алгоритм, благодаря которому смогли определять у пользователей признаки старческого слабоумия. Наблюдая за используемыми приложениями, программа отслеживает начало проблем со здоровьем у людей.

Сотрудники Apple провели эксперимент, в котором принимали участие 133 человека. Все добровольцы были пожилыми людьми в возрасте от 60 до 75 лет. На протяжении трёх месяцев участники опыта пользовались смартфонами "яблочного бренда", а специалисты фиксировали каждый проведённый сеанс. В ходе научной работы они использовали специальный алгоритм, который анализировал действия стариков, делая выводы об их физических способностях, а также мышлении. После завершения изучения учёные смогли составить представление, имеют ли люди, участвовавшие в эксперименте, когнитивные расстройства. Как оказалось, таковыми оказался 31 человек, ещё у 82 никаких проблем не обнаружили. Отмечается, программа имела точность при выявлении нарушений в пределах 80%.

Специалисты рассказали, при анализе действий механизм фиксирования работал следя за испытуемым на протяжении всего сеанса использования девайса. Выяснилось, здоровые люди чаще применяли только одно приложение, а с нарушениями в работе мозга запускали сразу несколько похожих, позволяющих выполнить одинаковое действие, например, послать сообщение.

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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:14

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