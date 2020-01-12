В Apple благодаря используемым приложениям научились определять признаки старческого слабоумия





Сотрудники Apple провели эксперимент, в котором принимали участие 133 человека. Все добровольцы были пожилыми людьми в возрасте от 60 до 75 лет. На протяжении трёх месяцев участники опыта пользовались смартфонами "яблочного бренда", а специалисты фиксировали каждый проведённый сеанс. В ходе научной работы они использовали специальный алгоритм, который анализировал действия стариков, делая выводы об их физических способностях, а также мышлении. После завершения изучения учёные смогли составить представление, имеют ли люди, участвовавшие в эксперименте, когнитивные расстройства. Как оказалось, таковыми оказался 31 человек, ещё у 82 никаких проблем не обнаружили. Отмечается, программа имела точность при выявлении нарушений в пределах 80%.Специалисты рассказали, при анализе действий механизм фиксирования работал следя за испытуемым на протяжении всего сеанса использования девайса. Выяснилось, здоровые люди чаще применяли только одно приложение, а с нарушениями в работе мозга запускали сразу несколько похожих, позволяющих выполнить одинаковое действие, например, послать сообщение.