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Одной из главных причин старения кожи назвали сахар

Эксперты назвали сахар одной их ключевых причин старения кожи. Отмечается, что внешним симптомом гликирования становятся именно морщины и окисления.
Одной из главных причин старения кожи назвали сахар

К развитию такого рода процессов в теле может привести нездоровый образ жизни, а также отдельные виды продуктов питания. Учёные сообщают, что многие болезни появляются вследствие формирования продуктов гликирования.

Примером последствий чрезмерного содержания сахара в рационе человека называют ускоренный рост бактерий. Глюкоза отрицательно воздействует на коллаген. Медики рекомендуют употреблять большее количество продуктов, имеющих в своём составе витамин В и антиоксиданты, в целях предотвращения опасных заболеваний. Самыми полезными считаются кимчи, мисо, кисломолочная продукция, а также квашенная капуста.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:54

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