Одной из главных причин старения кожи назвали сахар





К развитию такого рода процессов в теле может привести нездоровый образ жизни, а также отдельные виды продуктов питания. Учёные сообщают, что многие болезни появляются вследствие формирования продуктов гликирования.Примером последствий чрезмерного содержания сахара в рационе человека называют ускоренный рост бактерий. Глюкоза отрицательно воздействует на коллаген. Медики рекомендуют употреблять большее количество продуктов, имеющих в своём составе витамин В и антиоксиданты, в целях предотвращения опасных заболеваний. Самыми полезными считаются кимчи, мисо, кисломолочная продукция, а также квашенная капуста.