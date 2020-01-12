Одной из главных причин старения кожи назвали сахар
Эксперты назвали сахар одной их ключевых причин старения кожи. Отмечается, что внешним симптомом гликирования становятся именно морщины и окисления.
К развитию такого рода процессов в теле может привести нездоровый образ жизни, а также отдельные виды продуктов питания. Учёные сообщают, что многие болезни появляются вследствие формирования продуктов гликирования.
Примером последствий чрезмерного содержания сахара в рационе человека называют ускоренный рост бактерий. Глюкоза отрицательно воздействует на коллаген. Медики рекомендуют употреблять большее количество продуктов, имеющих в своём составе витамин В и антиоксиданты, в целях предотвращения опасных заболеваний. Самыми полезными считаются кимчи, мисо, кисломолочная продукция, а также квашенная капуста.
К развитию такого рода процессов в теле может привести нездоровый образ жизни, а также отдельные виды продуктов питания. Учёные сообщают, что многие болезни появляются вследствие формирования продуктов гликирования.
Примером последствий чрезмерного содержания сахара в рационе человека называют ускоренный рост бактерий. Глюкоза отрицательно воздействует на коллаген. Медики рекомендуют употреблять большее количество продуктов, имеющих в своём составе витамин В и антиоксиданты, в целях предотвращения опасных заболеваний. Самыми полезными считаются кимчи, мисо, кисломолочная продукция, а также квашенная капуста.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:54