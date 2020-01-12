Яна Рудковская поздравила своего супруга Евгения Плющенко с годовщиной знакомства

Яна Рудковская опубликовала пост, в котором разместила серию архивных фотографий, которые ранее никто не видел. На них она запечатлена в компании Евгения Плющенко. По словам продюсера Димы Билана, они познакомились во время фестиваля «Русская Зима», когда фигурист представлял заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году, а Дима Билан принимал участие в шоу-программе. Рудковская заявила, что на тот момент никто не хотел верить в то, что Олимпийские игры могут пройти в Сочи, и её творческий союз с певцом может оказаться длительным.Однако Плющенко и Билан победили на «Евровидении-2008», а после этого фигурист также завоевал медали в двух Олимпиадах. Телеведущая сообщила, что фотографии были сделаны спустя 15 минут после знакомства. Рудковская выразила благодарность супругу за шикарный подарок и понадеялась на то, что их общая мечта свершится в этом году. Поклонники, в свою очередь, принялись активно поздравлять пару с годовщиной. Среди звёзд, которые отметились под постом, были Артур Пирожков, Светлана Бондарчук, Наталья Якимчик и Инна Маликова. На данный момент публикация собрала чуть больше 86 тысяч «лайков» и больше полутора тысяч комментариев.