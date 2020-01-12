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Фрегат "Адмирал Касатонов" продолжил отложенные из-за шторма испытания

Представители Северного флота рассказали, что фрегат "Адмирал Касатонов" продолжил ранее отложенные в связи с непогодой испытания. Судно готово к следующему выходу в Баренцево море для отработки намеченной программы.


На очереди у команды фрегата стоит отработка функционирования гидроакустического комплекса, который проверят выведя в акваторию одну из подводных лодок Северного флота. Помимо этого инженеры изучат работу ботового оборудования. Отмечается, серийный фрегат проекта 22350, ставший первым в своём классе, строительство которого началось в 2009 году, уже не первый раз выходит в море для испытаний, в том числе и проверки эффективности вооружения. Экипаж уже отработал стрельбу по целям, расположенным на берегу, применив против мишени крылатые ракеты "Калибр". По целям, находящимся в море, "Адмирал Касатонов" вёл огонь также и вооружением "Оникс". Отмечается, данный корабль проходит испытания уже более 14 месяцев.

Помимо него в Баренцевом море проводит учение и корвет "Гремящий". В скором времени ему предстоит отработать взаимодействие с малым противолодочным кораблём "Снежногорск". Цель испытания - проверка комплексов противолодочного вооружения.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:30

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