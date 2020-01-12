США сообщили о разрушении российского «спутника-убийцы»





Объект вышел на орбиту в 2013-м и обозначен зарубежными СМИ как «спутник-убийца». Подчеркивается, что американские ВВС зарегистрировали 10 обломков космического аппарата. Сообщается о смене спутником орбиты в конце прошлого года. В военном каталоге США обломки аппарата получили специализированные каталожные индексы 44912 и 44913, а также 44987-44994.Джонатан Макдауэлл на персональной странице в Twitter сообщил о возможности разрушения вследствие случайного столкновения с космическим мусором. Другими версиями являются теории о детонации аккумуляторной батареи, а также преднамеренным уничтожением спутника. Эксперты из США считают наиболее вероятной версию о «случайном столкновении».