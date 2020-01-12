Алексей Воробьев похвастался знакомством с Стивом Кэреллом

Алексей Воробьев известил фанатов в том, что закончились съемки первого сезона сериала “Космические войска” для Netflix. Он играл в одном кадре со Стивом Кэреллом, которого назвал профессионалом, “крутейшим” актером и замечательным человеком. Артист берет пример со своего западного коллеги, поскольку он остался добрым и простым несмотря на известность и успех. Большую популярность Кэрелл одержал благодаря роли менеджера в сериале “Офис”.На опубликованном селфи со звездой Воробьев широкого улыбается, в связи с чем поклонники назвали его вид особенно счастливым. Как известно, в России премьера нового сериала состоится в 2020 году.