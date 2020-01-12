Обновленный суперкар McLaren 720S Spider стал более широким и мощным





Novitec включил модель McLaren 720S Spider в свою программу N-LARGO, разработав обновленный суперкар. Новинка имеет улучшенную выходную мощность, максимальную скорость и полный аэродинамический обвес. Спортивный автомобиль от немецкой тюнинговой компании теперь оснащен широкофюзеляжным комплектом из углеродного волокна, который был разработан с использованием технологии аэродинамической трубы. Кабриолету также поменяли передний бампер и сплиттер, добавили агрессивно вентилируемый капот, колесные арки и новый комплект 20 и 21-дюймовых дисков от Vossen.Изменения коснулись и интерьера, который включает множество компонентов из углеродного волокна, отделку из алькантары и кожаную обивку деталей с большим количеством цветов. Что касается 4-литрового двигателя V8, то он выдает мощность в 794 л. с., разгоняется до первой сотни километров всего за 2,7 секунды, а его максимальная скорость составляет около 350 км в час. Ожидается, что тюнингованный автомобиль будут продавать за 315 тысяч долларов США лишь в 15 экземплярах.