В Москве Ренату Литвинову в день рождения сбила машина





Согласно озвученным источниками данным, 12 января Рената Литвинова прогуливалась по центру столицы. У ресторана быстрого питания McDonald's на звезду экранов осуществило наезд транспортное средство, управляла которым, по предварительным сведениям, девушка. Сообщается о наличии травм, в частности, у артистки повреждена рука и нога. Медики оказывают пострадавшей звезде помощь.На данный момент подробности произошедшего не разглашаются. Рената Литвинова не прокомментировала данную информацию.