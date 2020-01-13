Шеф-повара назвали блюда, которые нельзя заказывать в итальянских ресторанах





В первую очередь специалисты рекомендуют отказаться от пиццы "Моцарелла". По их мнению, она неоправданно дорога почти во всех итальянских ресторанах, хотя состоит из простых продуктов. При стоимости в 12 долларов США её реальная цена не превышает одного доллара. Также нужно игнорировать салат "Капрезе", если на календаре время года, когда не растут помидоры. Скорее всего, этот овощ окажется безвкусным. Не лучшим выбором шеф-повара считают чесночные гренки. По их словам, если ресторан пытается вместо свежего хлеба подать их, значит работникам пришлось менять вкус приправой, чтобы скрыть настоящий. Паста болоньезе также не ресторанное блюдо, поскольку готовится легко дома, и его трудно испортить, а цена окажется существенно ниже. Макароны "Cacio e pepe" тоже не стоят денег и в Италии их готовят, когда нет времени на что-то более изысканное.Те, кто хотят попробовать что-то особенное, должны обратить снимание на тушеные блюда. Нередко их готовят до 12 часов, чего не повторить дома без опыта. Также не стоит отказываться от настоящей и свежей пасты. Во многих ресторанах есть повар, который занимается исключительно ею. Жареные рисовые шарики также нелегко сделать в домашних условиях, а потому их желательно попробовать.