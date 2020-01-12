Новый клип Любови Успенской «Чёрная роза» вызвал шквал критики в интернете

В собственном профиле Любовь Успенская продемонстрировала отрывок из совершенно нового клипа, режиссером которого стал Алексей Голубев. Певица выразила ему благодарность за работу, посчитав её достаточно удачной. При этом Успенская описала результат как «бомбу». Всех, кто не успел оценить видео, исполнительница призывает ознакомиться с графическим сопровождением композиции «Чёрная роза».Любовь Успенская намеревалась исполнить очередную песню в современной стилистике, а также позировала перед камерой в достаточно откровенных нарядах. Не все фанаты певицы положительно отнеслись к такому эксперименту. Один из комментаторов отметил, что результат получился «противным» для ушей и глаз. Часть интернет-пользователей подчеркнула неприятие сексуальных образов в исполнении знаменитости возрастом 65 лет. Фанаты особенно поинтересовались причиной изменения голоса и сменой стиля исполнения.