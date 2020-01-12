Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, когда необходимо просыпаться для максимально легкого подъема
Врач-сомнолог Михаил Полуэктов сообщил о разнице между поверхностной фазой сна и глубокой. Эксперт заявил, что для лучшего самоощущения и ощущения с утра бодрости необходимо вставать, когда сон находится на поверхностной стадии.
Михаил Полуэктов рассказал, что сейчас массово идут исследования на тему значения сна для здоровья человека. Однако стоит обратить внимание на умение проснуться так, чтобы подъём был лёгкий и приятный. Для этого важно просыпаться тогда, когда сон находится в поверхностной стадии. Учёные разработали специальные девайсы, надеваемые на руку. Они учитывают физиологические параметры и будят человека тогда, когда сон находится в поверхностной фазе. По словам эксперта, их точность не больше 80%, поэтому необходимо самостоятельно рассчитывать, когда прерывать сон.
Специалист сообщает, что за время цикла меняются все стадии сна – вначале идёт поверхностный, затем глубокий, а в довершении снова происходит поверхностный сон. Цикл длится 1,5 часа. Многие люди могут проходить за ночь по 4–5 таких циклов. Для расчёта индивидуальных особенностей фаз сна необходимо в течение недели ложиться спать исключительно в одно и то же время, а вставая, обращать внимание на время и своё состояние. Когда человек встаёт с постели и ощущает усталость, то, судя по всему, проснулся в фазе глубокого сна. Однако, если подъём происходит легко и присутствует хорошее самоощущение, то значит человек проснулся в фазе поверхностного сна. При помощи расчётов можно выяснить продолжительность индивидуального цикла. Оптимальное время для сна - 7-9 часов.
Михаил Полуэктов рассказал, что сейчас массово идут исследования на тему значения сна для здоровья человека. Однако стоит обратить внимание на умение проснуться так, чтобы подъём был лёгкий и приятный. Для этого важно просыпаться тогда, когда сон находится в поверхностной стадии. Учёные разработали специальные девайсы, надеваемые на руку. Они учитывают физиологические параметры и будят человека тогда, когда сон находится в поверхностной фазе. По словам эксперта, их точность не больше 80%, поэтому необходимо самостоятельно рассчитывать, когда прерывать сон.
Специалист сообщает, что за время цикла меняются все стадии сна – вначале идёт поверхностный, затем глубокий, а в довершении снова происходит поверхностный сон. Цикл длится 1,5 часа. Многие люди могут проходить за ночь по 4–5 таких циклов. Для расчёта индивидуальных особенностей фаз сна необходимо в течение недели ложиться спать исключительно в одно и то же время, а вставая, обращать внимание на время и своё состояние. Когда человек встаёт с постели и ощущает усталость, то, судя по всему, проснулся в фазе глубокого сна. Однако, если подъём происходит легко и присутствует хорошее самоощущение, то значит человек проснулся в фазе поверхностного сна. При помощи расчётов можно выяснить продолжительность индивидуального цикла. Оптимальное время для сна - 7-9 часов.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:10