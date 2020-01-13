Сергей Жуков показал совместное фото с дочерью от первого брака Александрой

Сразу после развода с Сергеем Жуковым его первая жена Елена Добындо отправилась в США. Вместе с дочерью она живет в Чикаго, но новогодние каникулы в этом году музыкант имел возможность провести с семьей. В недавнем посте он подчеркнул, что встреча даже на другом конце света является для него счастьем. Для нового кадра артист позирует вместе с дочерью на подъемнике, движущемся над лесами.Сергей Жуков отправился в Гонконг вместе с детьми от Регины Бурд. Экс-солистка группы “Сливки” родила артисту дочь и двух сыновей.