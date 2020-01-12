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Врачи назвали 10 самых частых сексуальных проблем и советы по борьбе с…
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Врачи назвали 10 самых частых сексуальных проблем и советы по борьбе с ними

Многие люди в зрелом возрасте либо из-за психологических факторов страдают от сексуальных проблем. Врачи назвали 10 самых частых нюансов в постели и советы по борьбе с ними.

Многие люди сталкиваются с различными проблемами на протяжении всей своей жизни, когда дело доходит до секса. В настоящее время специалисты в области здравоохранения обнаружили 10 самых распространенных трудностей, которые вредят половой жизни. Результаты показали, что эректильная дисфункция была наиболее популярным запросом в поисковых сервисах, насчитывая около 286 тысяч единиц ежемесячно.

Невозможность достижения эрекции является довольно распространенным явлением, которое затрагивает около половины мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Зачастую она является симптомом других недугов, таких как диабет или сердечно-сосудистые заболевания, поэтому важно проконсультироваться с врачом для получения стимулирующих препаратов.

Определенные сложности испытывают и женщины, когда дело доходит до контрацепции. Прием таблетки, нарушающей гормональный фон, не всегда является идеальным выбором. Многие врачи рекомендуют ограничить себя от подобных противозачаточных средств, отдавая предпочтение женскому презервативу или спирали.

Сухость влагалища становится гораздо более распространенной после менопаузы, когда уровень женского гормона эстрогена падает. Пессарии, специальный гель или вагинальное кольцо часто могут решить проблему. В то же время гинекологи говорят о важности возбуждения и отсутствия стресса в достижении безболезненного полового акта.

То же самое относится и к преждевременному семяизвержению, которое не связано с серьезным заболеванием. Рекомендации касаются расслабления или же обращения за медикаментозными средствами по рецепту врача.

Другими частыми проблемами также могут стать невозможность забеременеть, страх перед половым актом, низкое либидо, комплексы относительно своего тела и слабость тазовых мышц. Большинство из этих состояний лечится либо посредством психолога, или физическими или терапевтическими подходами.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:26

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