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Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди показала изуродованное после пластики тело

Бывшая участница «Дом-2» Лиза Триандафилиди сделала себе неудачную пластическую операцию. Девушка осталась в корне недовольна подобным хирургическим вмешательством, потому что у нее остались большие бока, которые смотрятся некрасиво.

Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди показала изуродованное после пластики тело

Лиза Триандафилиди давно мечтает об идеальной фигуре. Однако добиться желаемого она пытается не заставляя себя ходить на изнурительные тренировки в спортзале, а с помощью ножа.

Девушка пыталась откачать жир со своего живота и перенести его на ягодицы. Но полученный результат ей совсем не понравился. Теперь Лиза отмечает, что готова плакать, так как после процедуры ее живот висит в прямом смысле этого слова. По ее словам, врачи придумали себе оправдание и говорят, у нее не такая кожа, как у других представительниц прекрасного пола.


Также сообщила экс-участница «Дом-2» и о том, что она специально поправлялась на 8 килограмм, чтобы можно было сделать операцию и было откуда взять жир, но в итоге результат ее не устраивает. Ко всему врач, который сотворил с ней такое, просто исчез и не отвечает на звонки.

Известно, что он предлагает Лизе Триандафилиди повторить пластику, но сделать ее можно будет лишь через полгода.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:21

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