Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди показала изуродованное после пластики тело
Бывшая участница «Дом-2» Лиза Триандафилиди сделала себе неудачную пластическую операцию. Девушка осталась в корне недовольна подобным хирургическим вмешательством, потому что у нее остались большие бока, которые смотрятся некрасиво.
Лиза Триандафилиди давно мечтает об идеальной фигуре. Однако добиться желаемого она пытается не заставляя себя ходить на изнурительные тренировки в спортзале, а с помощью ножа.
Девушка пыталась откачать жир со своего живота и перенести его на ягодицы. Но полученный результат ей совсем не понравился. Теперь Лиза отмечает, что готова плакать, так как после процедуры ее живот висит в прямом смысле этого слова. По ее словам, врачи придумали себе оправдание и говорят, у нее не такая кожа, как у других представительниц прекрасного пола.
Также сообщила экс-участница «Дом-2» и о том, что она специально поправлялась на 8 килограмм, чтобы можно было сделать операцию и было откуда взять жир, но в итоге результат ее не устраивает. Ко всему врач, который сотворил с ней такое, просто исчез и не отвечает на звонки.
Известно, что он предлагает Лизе Триандафилиди повторить пластику, но сделать ее можно будет лишь через полгода.
Лиза Триандафилиди давно мечтает об идеальной фигуре. Однако добиться желаемого она пытается не заставляя себя ходить на изнурительные тренировки в спортзале, а с помощью ножа.
Девушка пыталась откачать жир со своего живота и перенести его на ягодицы. Но полученный результат ей совсем не понравился. Теперь Лиза отмечает, что готова плакать, так как после процедуры ее живот висит в прямом смысле этого слова. По ее словам, врачи придумали себе оправдание и говорят, у нее не такая кожа, как у других представительниц прекрасного пола.
Также сообщила экс-участница «Дом-2» и о том, что она специально поправлялась на 8 килограмм, чтобы можно было сделать операцию и было откуда взять жир, но в итоге результат ее не устраивает. Ко всему врач, который сотворил с ней такое, просто исчез и не отвечает на звонки.
Известно, что он предлагает Лизе Триандафилиди повторить пластику, но сделать ее можно будет лишь через полгода.