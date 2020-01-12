Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди показала изуродованное после пластики тело





Лиза Триандафилиди давно мечтает об идеальной фигуре. Однако добиться желаемого она пытается не заставляя себя ходить на изнурительные тренировки в спортзале, а с помощью ножа.Девушка пыталась откачать жир со своего живота и перенести его на ягодицы. Но полученный результат ей совсем не понравился. Теперь Лиза отмечает, что готова плакать, так как после процедуры ее живот висит в прямом смысле этого слова. По ее словам, врачи придумали себе оправдание и говорят, у нее не такая кожа, как у других представительниц прекрасного пола.Также сообщила экс-участница «Дом-2» и о том, что она специально поправлялась на 8 килограмм, чтобы можно было сделать операцию и было откуда взять жир, но в итоге результат ее не устраивает. Ко всему врач, который сотворил с ней такое, просто исчез и не отвечает на звонки.Известно, что он предлагает Лизе Триандафилиди повторить пластику, но сделать ее можно будет лишь через полгода.