Набравшая 11 килограмм за время беременности Оксана Самойлова пожаловалась на целлюлит

Известно, уже вскоре Оксана Самойлова родит четвёртого ребёнка своему супругу рэперу Джигану. Первые три малыша, которые появились у пары на свет, являются девочками, кого же на этот раз ждут возлюбленные, пока сохраняется в секрете. Родители лишь этого не раскрывают фанатам, всем остальным певица охотно делится в личном микроблоге. В свежей публикации она рассказала о наборе веса. С момента беременности звезда набрала 11 килограмм, но сразу 3 из них появились уже в текущем году. Кроме того, исполнительница призналась, её кожа стала более дряблой и появился целлюлит, а вот новых растяжек на бёдрах нет, лишь проявились прежние. Сама же будущая мать отмечает, в целом она почти не изменилась и живот не очень большой, а кроме того, на этот раз не проявилась соответствующая полоса на животе, что стало для неё большим сюрпризом.Подписчики поблагодарили кумира за рассказ, а многие поспешили написать ей комплименты. В комментариях возник спор, что может означать отсутствие полосы. Одни убеждены - это свидетельствует о скором появлении на свет мальчика, другие считают, что у пары опять родится девочка. Менее чем за сутки снимок в Сети набрал свыше 700 тысяч одобрительных лайков и комментариев.