Эксперты составили ТОП-5 брендов смартфонов, которые пропали с рынка





Китайская дешевая и качественная продукция смогла вытеснить более мелкие бренды с местного и глобального рынка. Если ранее в российских магазинах было обилие различных смартфонов из КНР, то теперь на полках стоят "традиционные" Xiaomi, Huawei и OPPO. Особенно заметна подобная ситуация с Meizu, которая испытывала кратковременный рост в продажах, но в 2019 едва не обанкротилась. Избежать закрытия марки удалось благодаря финансированию правительства, но популярность резко упала. Об этом говорит недавний выпуск шести смартфонов от компании, которые остались незамеченными большинством.Россияне также испытывают трудности с покупкой LeEco, которая недолгое время присутствовала в отечественном сегменте. Впоследствии бренд обанкротился, не снискав спроса из-за экономии на комплектующих смартфонов. Несмотря на устойчивое положение LG, её телефоны не могут составить конкуренцию из-за ненадежности сборки, слабых камер и относительно высокой стоимости. Что касается фирмы Razer, то её продукция для геймеров оказалась чрезмерно спорной, из-за чего выпуск модели Razer Phone 3 пришлось притормозить. А вот смартфоны от HTC нельзя найти нигде, кроме онлайн-магазинов, которые предлагают из новинок исключительно блокчейн-устройство Exodus 1s.