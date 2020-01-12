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Альбина Джанабаева впервые показала публике сыновей от Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе связывают непростые отношения, которые начались более 16 лет тому назад. Теперь, когда звездная пара ведет семейную жизнь, бывшая участница группы "ВИА Гра" впервые показала публике сыновей от артиста.

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками в соцсети Instagram забавным видео с собственными сыновьями. Это был первый случай, когда певица показала общественности лица детей от своего мужа Валерия Меладзе. На кадрах видно, как малыши радуются выпавшему снегу и играют со своими родителями. Комментаторы особенно умилились моменту, когда маленькие Лука и Константин начали трясти дерево, устраивая "снегопад". Счастливая мама добавила к публикации слова о том, что "радости детей и взрослых нет предела".

Напомним, что бывшая участница группы "ВИА Гра" и Валерий Меладзе официально оформили свои отношения в 2014 году, хотя их роман начался 10 годами ранее. Это подтверждается скандалом с отцовством старшего сына Константина, который родился в результате связи нынешней пары, когда продюсер был женат на первой супруге Ирине Меладзе. Впоследствии Джанабаева родила второго сына, а также недавно высказалась о желании завести третьего ребенка.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:10

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