Альбина Джанабаева впервые показала публике сыновей от Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками в соцсети Instagram забавным видео с собственными сыновьями. Это был первый случай, когда певица показала общественности лица детей от своего мужа Валерия Меладзе. На кадрах видно, как малыши радуются выпавшему снегу и играют со своими родителями. Комментаторы особенно умилились моменту, когда маленькие Лука и Константин начали трясти дерево, устраивая "снегопад". Счастливая мама добавила к публикации слова о том, что "радости детей и взрослых нет предела".Напомним, что бывшая участница группы "ВИА Гра" и Валерий Меладзе официально оформили свои отношения в 2014 году, хотя их роман начался 10 годами ранее. Это подтверждается скандалом с отцовством старшего сына Константина, который родился в результате связи нынешней пары, когда продюсер был женат на первой супруге Ирине Меладзе. Впоследствии Джанабаева родила второго сына, а также недавно высказалась о желании завести третьего ребенка.