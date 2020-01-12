Галина Польских опровергла слухи о проблемах со здоровьем
Галина Польских опровергла распространившиеся слухи о появлении у неё неких проблем со здоровьем. Канал Mash в мессенджере Telegram заявил о якобы пережитом актрисой гипертоническом кризе.
Польских во время общения с представителями радио «Говорит Москва» отметила, что остаётся у себя дома. При этом ни о какой отправке в медучреждение речь не идёт.
«Разумеется, это ложь. Сейчас сижу дома, чувствую себя нормально, пью чай. Что случилось? Зачем такой ерундой маетесь? Позор. Стыдно такую информацию ужасную распространять. Разве можно так?» - отметила знаменитость, опровергая распространённые сообщения.
Галина Польских является заслуженной артисткой, лауреатом госпремии им. Васильевых. Она достаточно широко известна. Многие поклонники помнят её по картине «Тени исчезают в полдень» и многим другим.
Польских во время общения с представителями радио «Говорит Москва» отметила, что остаётся у себя дома. При этом ни о какой отправке в медучреждение речь не идёт.
«Разумеется, это ложь. Сейчас сижу дома, чувствую себя нормально, пью чай. Что случилось? Зачем такой ерундой маетесь? Позор. Стыдно такую информацию ужасную распространять. Разве можно так?» - отметила знаменитость, опровергая распространённые сообщения.
Галина Польских является заслуженной артисткой, лауреатом госпремии им. Васильевых. Она достаточно широко известна. Многие поклонники помнят её по картине «Тени исчезают в полдень» и многим другим.