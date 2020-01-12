Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что у нее сильно воняют ноги





Участница проекта "Дом-2" Саша Черно постоянно общается со своими подписчиками и жалуется, что беременность протекает достаточно тяжело. С самого начала "интересного положения" у нее сильный токсикоз, а кроме того совсем недавно супруга Иосифа Оганесяна простудилась, а астма у нее не прошла до сих пор.Теперь же Саша Черно пожаловалась на сильно неприятный запах от ног, спросив у поклонников, как можно его устранить. Тем не менее, вместо советов и рецептов избранница Оганесяна дождалась только очередную порцию критики и упреков. Ей посоветовали чаще мыться и меньше лежать на диване, тогда таких проблем возникать не будет.