Александр Васильев почтил память певицы Елены Образцовой

Александр Васильев напомнил, что 12 января отмечается день памяти Елены Образцовой, которую он считает яркой и темпераментной. Он познакомился с певицей в Париже, где на тот момент находилась ее подруга Натали Шибаефф. Последняя принимала у себя русских артистов, что помогло историку моды познакомиться со знаменитостью и больше узнать о ее гардеробе. Оказалось, что Рената Тебальди подарила ей несколько платьев от дизайнера Hanae Mori. Дело в том, что певица большую часть года проживала в Японии, где преподавала.В Москве Образцова открыла собственную оперную студию, где побывал Васильев, которого пригласили прочесть лекцию о сценических костюмах. Тогда певица подарила в коллекцию историку моды два наряда, которые он теперь показывает на выставках.