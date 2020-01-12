Китайцы оценили новые методы сварки для самолетов от инженеров из России





Журналисты из китайской медиа-компании Sohu осветили тему новой разработки от российских инженеров, которая касалась более эффективной сварки деталей для самолетов. Широко известно, что алюминиевые сплавы, используемые в самолетостроении, имеют множество недостатков несмотря на свою легкость и аэродинамику. Из-за особенностей традиционной сварки некоторые части фюзеляжа могут быть плохо закреплены. Поэтому многие технологи используют метод заклепок, который прибавляет вес к ЛА и ухудшает его грузоподъемность. Это же негативно сказывается на себестоимости авиаперелетов.Теперь отечественным экспертам удалось отчасти избавиться от подобной проблемы, также позволив сэкономить расход топлива. Новый подход состоит в использовании вращающегося сверла с ультразвуком, который трансформирует и нагревает легкий металл. Подобное воздействие предоставляет возможность сделать прочный шов, эффективно укрепить конструкцию, а также уменьшить вес аэроплана. Стоит отметить, что инновационная сварка впоследствии будет использоваться и при сборке звездолетов.