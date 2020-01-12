Новенькие участницы «Дом-2» подрались из-за Никиты Уманского
Новые участницы скандального телевизионного реалити-шоу вцепились друг другу в волосы из-за Никиты Уманского. Так, Лера бросилась на Татьяну, которой молодой человек симпатизирует. В итоге разнимать представительниц прекрасного пола пришлось Уманскому.
На телестройке вновь образовался любовный треугольник. На этот раз разборки между собой устроили Лера и Татьяна, которые пришли на шоу ради того, чтобы завоевать Никиту Уманского. Известно, что с первой Никита неоднократно встречался за периметром и у них была интимная связь. Теперь девушка бегает за парнем по периметру и пытается его убедить, что нужно сделать заявлением о том, что они пара.
Однако Уманский сказал ей прямо, что между ними нет никаких отношений. Лера почему-то решила, что ее отвергли из-за Татьяны, и начала ее искать, а когда все-таки увидела, то в прямом смысле слова вцепилась ей в волосы.
Происходящее на плазменном телевизоре увидел ведущий «Дом-2» Влад Кадони и попросил, чтобы Никита Уманский угомонил девушку.
Он сказал Лере, что не понимает, почему она себя так ведет, а ко всему и обижает других девушек. Также Уманский отметил, что ранее говорил ей, что они просто друзья.
Влад Кадони в свою очередь напомнил, что Татьяну на проект привел именно Никита.
На телестройке вновь образовался любовный треугольник. На этот раз разборки между собой устроили Лера и Татьяна, которые пришли на шоу ради того, чтобы завоевать Никиту Уманского. Известно, что с первой Никита неоднократно встречался за периметром и у них была интимная связь. Теперь девушка бегает за парнем по периметру и пытается его убедить, что нужно сделать заявлением о том, что они пара.
Однако Уманский сказал ей прямо, что между ними нет никаких отношений. Лера почему-то решила, что ее отвергли из-за Татьяны, и начала ее искать, а когда все-таки увидела, то в прямом смысле слова вцепилась ей в волосы.
Происходящее на плазменном телевизоре увидел ведущий «Дом-2» Влад Кадони и попросил, чтобы Никита Уманский угомонил девушку.
Он сказал Лере, что не понимает, почему она себя так ведет, а ко всему и обижает других девушек. Также Уманский отметил, что ранее говорил ей, что они просто друзья.
Влад Кадони в свою очередь напомнил, что Татьяну на проект привел именно Никита.