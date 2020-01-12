Гинеколог из Египта Нада Хаме рассказала, что провоцирует преждевременные роды





Нада Хаме предупредила беременных женщин и тех, кто планирует рождение детей, чтобы они внимательно следили за кровяным давлением. Как известно, преждевременные роды происходят на 22-37 неделях беременности, а признаками этого становятся боли, сокращения матки, расстройство стула, рвота, неприятные ощущения в области спины и бедер, а также изменения характера влагалищных выделений. При наличии таких симптомов следует обратиться к врачу. К преждевременным родам может привести диабет, гипертония и хронические заболевания.Стоит также избавиться от стрессов. На проявление преждевременных родов может повлиять даже семейный анамнез и подобные случаи в прошлом.