Топурия и Лепс отметили наличие у детей Галкина генов Пугачевой
Кети Топурия и Григорий Лепс высказались относительно детей Максима Галкина. Они уверены в наличии у них генов Аллы Пугачевой.
Гарри и Лиза Галкины в свои 6 лет достаточно широко известны благодаря работе Максима Галкина, публикующего их фото в Instagram. Дети уже смогли найти большое количество поклонников. Пользователи отмечают высокое развитие наследников Аллы Пугачевой. Родители постоянно занимаются с ними, ограничивая влияние мобильных устройств. Малышам предлагают игры с конструкторами, занимаются с ними аппликациями, рисованием, лепкой, а также йогой и плаванием, обучают иностранным языкам и музыке.
«Если глянуть на их видео, сложно не полюбить таких детей! Сама часто наблюдаю, оставляю лайки. Лиза очень артистична. Ну, мальчик тоже», — отметила Кети Топурия в эфире проекта «Популярная правда».
Певица Жасмин призналась, что любит обоих детей, но уверена, что Гарри предстоит проявить больше себя в будущем. Григорий Лепс отметил влияние генов на развитие ребёнка, в связи с чем ожидает появления у Гарри и Лизы Галкиных талантов их родителей. В то же время у музыкального критика Сергея Соседова другое мнение относительно этого вопроса.
Гарри и Лиза Галкины в свои 6 лет достаточно широко известны благодаря работе Максима Галкина, публикующего их фото в Instagram. Дети уже смогли найти большое количество поклонников. Пользователи отмечают высокое развитие наследников Аллы Пугачевой. Родители постоянно занимаются с ними, ограничивая влияние мобильных устройств. Малышам предлагают игры с конструкторами, занимаются с ними аппликациями, рисованием, лепкой, а также йогой и плаванием, обучают иностранным языкам и музыке.
«Если глянуть на их видео, сложно не полюбить таких детей! Сама часто наблюдаю, оставляю лайки. Лиза очень артистична. Ну, мальчик тоже», — отметила Кети Топурия в эфире проекта «Популярная правда».
Певица Жасмин призналась, что любит обоих детей, но уверена, что Гарри предстоит проявить больше себя в будущем. Григорий Лепс отметил влияние генов на развитие ребёнка, в связи с чем ожидает появления у Гарри и Лизы Галкиных талантов их родителей. В то же время у музыкального критика Сергея Соседова другое мнение относительно этого вопроса.