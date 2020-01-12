Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова родила в третий раз

Мария Зубкова решила поделиться со своими подписчиками в Instagram радостной новостью: она стала счастливой мамой третьего ребенка. Известно, что отцом новорожденному Александру приходится баскетболист Андрей Зубков, с которым экс-жена вокалиста группы «Иванушки» завела отношения в апреле 2019 года. Молодые родители решили не скрывать лицо ребенка, опубликовав фотографии с ним на руках любящего отца. Пара также раскрыла впечатляющие вес и рост малыша, которые составляют 57 сантиметров и четыре килограмма.На протяжении всего периода беременности Зубкова вела довольно активную жизнь со своим возлюбленным, помолвка с которым состоялась в декабре. Стоит отметить, что Григорьев-Апполонов довольно сдержанно поздравил бывшую супругу с пополнением в семье, пожелав ей «совета да любви». Кроме маленького Александра Зубкова также является матерью 17-летнему Ивану и 12-летнему Артемию. Напоминаем, что её с Григорьевым-Апполоновым связывали 16 лет отношений, которые впоследствии закончились из-за «остывания чувств».