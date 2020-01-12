Евгений Петросян ради поддержания формы не дает себе поблажек





Евгений Петросян отказался от алкоголя и может себе позволить лишь просекко. Это итальянское облегченное шампанское он может пить “легко и ненавязчиво”. Юморист предупредил, что в больших количествах оно действует как водка, поэтому нужно оставаться бдительным. Чтобы сохранить здоровье артист не допускает стрессов и не расстраивается по пустякам. Он защищает себя работой, а в сложных случаях спасается валерьянкой. Врачи велят Петросяну придерживаться диеты, но он отказывается. При этом он не дает себе поблажек в тренажерном зале, поэтому почти не чувствует своего возраста.Евгений Петросян тратит много денег на гардероб, поскольку о внешности его заставляет заботиться профессия. Также он попросил прощения у 40-летних женщин которых в молодости считал “тетками”, передает “КП”.