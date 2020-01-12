Тюнеры показали Ford Mustang Shelby GT500 мощностью 945 "лошадей"
Специалисты тюнинга улучшили Ford Mustang Shelby GT500 путём повышения мощности его двигателя до 945 «лошадей». Модель получила силовой агрегат объёмом 5,2 л.
Стандартная версия использует V8 производительностью 760 «лошадок». Авто может набрать скорость в 100 км/ч всего за 3,3 с, а также преодолеть расстояние в 0,25 мили за 10,7 с. Сотрудники Evolution Performance получили GT500 и переработали авто для увеличения мощности. В итоге двигатель получил совершенно новый нагнетатель, крупные форсунки, другой шкив, топливный насос и прочие элементы конструкции.
Итогом стало увеличение мощности Ford Mustang Shelby GT500 до 945 «лошадей». Это на 185 л. с. выше изначального показателя. На YouTube появилось видео с проверкой транспортного средства на специальном стенде. Расстояние в 0,25 мили было преодолено всего за 9,93 с.
Стандартная версия использует V8 производительностью 760 «лошадок». Авто может набрать скорость в 100 км/ч всего за 3,3 с, а также преодолеть расстояние в 0,25 мили за 10,7 с. Сотрудники Evolution Performance получили GT500 и переработали авто для увеличения мощности. В итоге двигатель получил совершенно новый нагнетатель, крупные форсунки, другой шкив, топливный насос и прочие элементы конструкции.
Итогом стало увеличение мощности Ford Mustang Shelby GT500 до 945 «лошадей». Это на 185 л. с. выше изначального показателя. На YouTube появилось видео с проверкой транспортного средства на специальном стенде. Расстояние в 0,25 мили было преодолено всего за 9,93 с.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:49