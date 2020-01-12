Тюнеры показали Ford Mustang Shelby GT500 мощностью 945 "лошадей"





Стандартная версия использует V8 производительностью 760 «лошадок». Авто может набрать скорость в 100 км/ч всего за 3,3 с, а также преодолеть расстояние в 0,25 мили за 10,7 с. Сотрудники Evolution Performance получили GT500 и переработали авто для увеличения мощности. В итоге двигатель получил совершенно новый нагнетатель, крупные форсунки, другой шкив, топливный насос и прочие элементы конструкции.Итогом стало увеличение мощности Ford Mustang Shelby GT500 до 945 «лошадей». Это на 185 л. с. выше изначального показателя. На YouTube появилось видео с проверкой транспортного средства на специальном стенде. Расстояние в 0,25 мили было преодолено всего за 9,93 с.