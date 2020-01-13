Новая модель биометрического датчика Isorg считывает одновременно отпечатки 4 пальцев
Компания из Франции Isorg показала прототип датчика, который считывает отпечатки одновременно 4 пальцев по всей поверхности экрана любого устройства. Данную модель представили на выставке электроники 2020 International CES в Лас Вегасе (штат Невада, США).
Из-за возникновение на рынке технологий смартфонов с сенсорными датчиками возникли дискуссии по поводу их обмана. Это стало причиной того, что в итоге эксперты пришли к выводу о ненадёжности данного метода биометрического опознавания. На данный момент практически все аппараты такого типа имеют возможность фиксировать в системе несколько пальцев с целью обеспечить доступ к данным в случае травмы одного из них, однако сенсоры, которые разработала французская компания, могут распознавать пользователя по 4 пальцам единовременно, и это повышает шансы обезопасить смартфон от взлома.
Сенсор может идентифицировать от 1 до 4 пальцев. К тому же, что касается технической части, то ограничение для увеличения данного количества отсутствует. Сенсор может обеспечивать наиболее точную степень защиты основываясь на рисунке рельефных линий всех 4 пальцев. Сенсор может быть совместим с эластичными экранами, из-за этого его можно применять в различных аппаратах с дисплеями изогнутой формы. Толщина сенсора не больше 300 мкм, он устойчив к влиянию солнечного света, влаги и различных температурных изменений. Данные модули компания из Франции планирует начать поставлять уже весной 2020 года, а устройства с идентификацией несколькими пальцами единовременно попадут на рынок вскоре после этого.
Из-за возникновение на рынке технологий смартфонов с сенсорными датчиками возникли дискуссии по поводу их обмана. Это стало причиной того, что в итоге эксперты пришли к выводу о ненадёжности данного метода биометрического опознавания. На данный момент практически все аппараты такого типа имеют возможность фиксировать в системе несколько пальцев с целью обеспечить доступ к данным в случае травмы одного из них, однако сенсоры, которые разработала французская компания, могут распознавать пользователя по 4 пальцам единовременно, и это повышает шансы обезопасить смартфон от взлома.
Сенсор может идентифицировать от 1 до 4 пальцев. К тому же, что касается технической части, то ограничение для увеличения данного количества отсутствует. Сенсор может обеспечивать наиболее точную степень защиты основываясь на рисунке рельефных линий всех 4 пальцев. Сенсор может быть совместим с эластичными экранами, из-за этого его можно применять в различных аппаратах с дисплеями изогнутой формы. Толщина сенсора не больше 300 мкм, он устойчив к влиянию солнечного света, влаги и различных температурных изменений. Данные модули компания из Франции планирует начать поставлять уже весной 2020 года, а устройства с идентификацией несколькими пальцами единовременно попадут на рынок вскоре после этого.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:09