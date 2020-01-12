Галине Польских потребовалась экстренная помощь медиков из-за гипертонического криза





Сообщается, что причиной послужило повышение артериального давления, отразившегося на самочувствии знаменитости. В настоящее время решается вопрос о том, потребуется ли Галине Польских госпитализация. Другие подробности пока не сообщаются.Галина Польских впервые появилась на экранах в фильме "Белые ночи", вышедшего в 1959 году. До настоящего времени актриса продолжает воплощать роли на экране, сыграв в 2019-м персонажа Ларисы Воронцовой в "Холодных берегах".