Эксперты составили список лучших и худших авто по безопасности для детей





Кроссовер Subaru Forester занял первое место в рейтинге Euro NCAP, поскольку показал наилучшие результаты после краш-тестов. Специалисты особенно отмечали устойчивость модели к ударам спереди и сбоку. Единственным недостатком этой машины оказалось отсутствие крепления для детских сидений ISOFIX как на переднем, так и на заднем центральном пассажирском месте. В то же время, внедорожнику из Японии удалось набрать 91% одобрения со стороны технологов.С немного худшим показателем оказался Mercedes-Benz CLA. Немецкую машину особенно похвалили за встроенную систему отключения подушек безопасности при наличии заднего детского сиденья на переднем месте. Рейтинг закрывали такие линейки, как Mercedes-Benz B-Class, Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz EQC. Что касается худших автомобилей в вопросе безопасности ребенка, то сомнительное лидерство досталось MG HS. Несмотря на впечатляющие характеристики, эксперты критиковали "слабый" уровень защиты шеи и головы. Подобные претензии звучали в сторону SEAT Alhambr, к которым добавились проблемы с защитой грудной клетки. А вот Tesla Model X не снискал одобрения у Euro NCAP из-за присутствия трех рядов сидений, не позволяющих установить детское удерживающее средство.