Эксперты из Индии раскрыли рецепт натуральной виагры
Эксперты из Индии нашли натуральный рецепт виагры, который улучшает качество эякулята. Это снадобье на основе меда поможет при планировании беременности.
Мужчины часто страдают от слабой сексуальной возможности, что решают виагрой. Индийские эксперты уверяют, что снадобья из натуральных компонентов ничуть не хуже синтетических. Избавиться от сбоев в работе мужского полового органа поможет ложка меда, смешанного с базиликом и чесноком. Эту “виагру” нужно принимать натощак, а в числе дополнительных функций числится общее улучшение самочувствия, очищение организма, а также восстановление работы мочеполовой системы и сердца.
Мед богат витаминами группы B, которые улучшают качество семенной жидкости. Витамин E повышает влечение, а витамин D стимулирует выработку тестостерона. На работу репродуктивной системы положительно влияет чеснок, а базилик усиливает его действие.
Мужчины часто страдают от слабой сексуальной возможности, что решают виагрой. Индийские эксперты уверяют, что снадобья из натуральных компонентов ничуть не хуже синтетических. Избавиться от сбоев в работе мужского полового органа поможет ложка меда, смешанного с базиликом и чесноком. Эту “виагру” нужно принимать натощак, а в числе дополнительных функций числится общее улучшение самочувствия, очищение организма, а также восстановление работы мочеполовой системы и сердца.
Мед богат витаминами группы B, которые улучшают качество семенной жидкости. Витамин E повышает влечение, а витамин D стимулирует выработку тестостерона. На работу репродуктивной системы положительно влияет чеснок, а базилик усиливает его действие.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:42