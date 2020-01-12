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Марина Юдашкина похвасталась стройной фигурой в купальнике

Супруга известного модельера Валентина Юдашкина показала стройную фигуру в купальнике. Марина Юдашкина опубликовала новый кадр в Instagram.

Марина Юдашкина отметила в публикации, что стоя на берегу, можно почувствовать запах моря. На опубликованном снимке она запечатлена в белом купальнике, который выгодно оттеняет загар. Супруга модельера выбрала лиф бандо, подчеркнувший подтянутую грудь. Она не постеснялась продемонстрировать стройную фигуру, в частности, тонкую талию и худые ноги. В комментариях собралась масса комплиментов от публики и отечественных знаменитостей. В частности, под фото высказались Анита Цой, Светлана Бондарчук, Елена Север, Олеся Судзиловская, Кристина Орбакайте и Жасмин.

Поклонники отметили, что 61-летняя Марина Юдашкина, которая уже имеет внуков, выглядит гораздо моложе своего возраста.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:17

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