Марина Юдашкина похвасталась стройной фигурой в купальнике

Марина Юдашкина отметила в публикации, что стоя на берегу, можно почувствовать запах моря. На опубликованном снимке она запечатлена в белом купальнике, который выгодно оттеняет загар. Супруга модельера выбрала лиф бандо, подчеркнувший подтянутую грудь. Она не постеснялась продемонстрировать стройную фигуру, в частности, тонкую талию и худые ноги. В комментариях собралась масса комплиментов от публики и отечественных знаменитостей. В частности, под фото высказались Анита Цой, Светлана Бондарчук, Елена Север, Олеся Судзиловская, Кристина Орбакайте и Жасмин.Поклонники отметили, что 61-летняя Марина Юдашкина, которая уже имеет внуков, выглядит гораздо моложе своего возраста.