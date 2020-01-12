Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
В Сети сообщают об инциденте, случившемся в Сирии с участием танка Т-72. Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Ролик, снятый в сирийской провинции Латакия, удивил пользователей соцсетей. На кадрах был запечатлен инцидент между танком Т-72, принадлежащим правительственным силам, и террористами. Последние произвели выстрел из противотанкового РК по бронемашине, которая стояла неподвижно. По прошествии нескольких секунд, снаряд поразил корпус военной техники, но очевидно остался неповрежденным. Эксперты отметили, что экипаж спасла система динамической защиты, которая сработала в момент попадания.
Отметим, что это не первое доказательство того, что отечественная техника отличается высоким качеством. Еще в декабре прошлого года военным удалось заснять атаку террористов по танку Т-62. Подобный бронебойный ракетный комплекс не смог пробить внешнюю оболочку машины, несмотря на попадание снаряда в лобовую часть. Стоит отметить, что военное транспортное средство не только не загорелось, но и не показало видимых признаков урона.
Ролик, снятый в сирийской провинции Латакия, удивил пользователей соцсетей. На кадрах был запечатлен инцидент между танком Т-72, принадлежащим правительственным силам, и террористами. Последние произвели выстрел из противотанкового РК по бронемашине, которая стояла неподвижно. По прошествии нескольких секунд, снаряд поразил корпус военной техники, но очевидно остался неповрежденным. Эксперты отметили, что экипаж спасла система динамической защиты, которая сработала в момент попадания.
Отметим, что это не первое доказательство того, что отечественная техника отличается высоким качеством. Еще в декабре прошлого года военным удалось заснять атаку террористов по танку Т-62. Подобный бронебойный ракетный комплекс не смог пробить внешнюю оболочку машины, несмотря на попадание снаряда в лобовую часть. Стоит отметить, что военное транспортное средство не только не загорелось, но и не показало видимых признаков урона.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:07