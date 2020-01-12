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Подруга Меган Маркл Джина Нелторп-Коун раскрыла неизвестные факты о романе актрисы с принцем Гарри

Подруга Меган Маркл и бывшая ее помощница Джина Нелторп-Коун раскрыла ранее неизвестные факты о романе герцога и герцогини Сассекских. Она считает, что бывшая звезда еще будучи актрисой “загипнотизировала” принца Гарри.

Джина Нелторп-Коун напомнила, что познакомилась с Меган Маркл, когда она играла в “Форс-мажорах”, и была очарована ею. Она не сомневается, что под это влияние попал и принц Гарри, который был “загипнотизирован” и не скрывал своей влюбленности. Подруга герцогини отметила, что она обладает удивительной способностью заставить любого почувствовать себя единственным значимым человеком в этом мире. Маркл доверительно рассказывала о своих отношениях с принцем Гарри вплоть до свадьбы. Дело в том, что Джина Нелторп-Коун предупредила ее об ответственности в связи с этим решением. Однако бывшая актриса заявила, что это счастливое время в ее жизни и она не хочет портить его сомнениями.

Джин Нелторп-Коун была не удивлена тем, что Меган Маркл и принц Гарри больше не будут исполнять королевские обязанности. Она уверена, что теперь у герцогини Сассекской есть возможность заниматься тем, чем действительно хочется.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:30

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