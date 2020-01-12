АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подросток из Австралии “горит изнутри” из-за редкого синдрома, спровоцированного травмой…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Названы лучшие авто состоянием на начало 2020 года

Эксперты создали список лучших автомобилей на старте 2020 года. Здесь собраны наиболее выделяющие модели из разных категорий.
Названы лучшие авто состоянием на начало 2020 года

Лучшим автомобилем года стал Jaguar I-Pace, который признан высокотехнологичным и достаточно интересным для покупателей из России. Электрокар имеет ряд преимуществ перед топливными моделями, устойчивость увеличивает заниженный центр тяжести, а жесткое дно защитит салон от деформации. Самым ожидаемым из компактных моделей стала Mazda 3, выделяющаяся дизайном и перечнем внедренных функций. Из класса люкс эксперты выделили Mercedes-Benz S-Class. Яркой среди универсалов стала японская модель Subaru Outback, имеющая высокую проходимость, мощность и надежность.

Среди внедорожников выделился Jeep Wrangler, который имеет модульный кузов, а также выполняется в “заряженных" версиях.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Главные новости / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Галина Польских опровергла слухи о проблемах со…
Тюнеры показали Ford Mustang Shelby GT500 мощностью 945…
Ани Лорак и Егор Глеб уехали на романтический отдых в…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что у нее сильно воняют…
Китайцы оценили новые методы сварки для самолетов от инженеров из…
Александр Васильев почтил память певицы Елены…
Эксперты составили список лучших и худших авто по безопасности для…
Топурия и Лепс отметили наличие у детей Галкина генов…
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в…
Новенькие участницы «Дом-2» подрались из-за Никиты…
Специалисты рассказали о "приятных" ощущениях серьёзных…
Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова родила в третий…
Евгений Петросян ради поддержания формы не дает себе…
Названы лучшие авто состоянием на начало 2020…
На CES дебютировала технология Sensel, позволяющая сделать сенсорной любую…
Галине Польских потребовалась экстренная помощь медиков из-за гипертонического…
Подруга Меган Маркл Джина Нелторп-Коун раскрыла неизвестные факты о романе актрисы с принцем…
Черепаху с легендарным либидо возвращают на Галапагосские…
Марина Юдашкина похвасталась стройной фигурой в…
Медики рассказали о местах наибольшего скопления…
400 тысяч рублей в месяц только на садик: Названы суммы, которые Пугачева и Галкин тратят на образование своих…
Apple показала возможности объектива iPhone 11 Pro в новом…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров признался в собственной расчетливости и…
Лучший в мире камерофон Huawei Mate 30 Pro не оправдал ожидания по качеству…
«Конфликтность и агрессия»: Телеведущей Ксении Собчак понравился неоднозначный разбор ее…
Лиза Галкина спела песню “Миллион алых роз”, подражая Алле…
Компания be quiet! представила шумоподавляющий корпус для ПК Pure Base…
Равшана Куркова в мини-платье и соломенной шляпе отдыхает на…
Эксперты назвали несколько советов по промывке двигателя…
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного…
В Саудовской Аравии над мечетью замечен…
Эксперты составили ТОП-5 актеров, которые родились под другим…
Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного…
Названы естественные способы, помогающие нормализовать уровень сахара в…
Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко удивила…
Специалист Светлана Разворотнева рассказала, как платить за коммунальные услуги…
Певец Димаш стал лауреатом китайской премии «Лучший певец…
Эксперты: Главными протагонистами GTA 6 могут стать брат и…
Житель Аляски после пожара жил три недели на морозе, соорудив импровизированное…
Дарья Повереннова ответила хейтерам на обвинения в том, что ей помогают писать посты для…
Просмотреть все новости