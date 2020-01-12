Названы лучшие авто состоянием на начало 2020 года





Лучшим автомобилем года стал Jaguar I-Pace, который признан высокотехнологичным и достаточно интересным для покупателей из России. Электрокар имеет ряд преимуществ перед топливными моделями, устойчивость увеличивает заниженный центр тяжести, а жесткое дно защитит салон от деформации. Самым ожидаемым из компактных моделей стала Mazda 3, выделяющаяся дизайном и перечнем внедренных функций. Из класса люкс эксперты выделили Mercedes-Benz S-Class. Яркой среди универсалов стала японская модель Subaru Outback, имеющая высокую проходимость, мощность и надежность.Среди внедорожников выделился Jeep Wrangler, который имеет модульный кузов, а также выполняется в “заряженных" версиях.