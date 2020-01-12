На CES дебютировала технология Sensel, позволяющая сделать сенсорной любую поверхность
Представленная на выставке CES 2020 технология Sensel позволяет сделать сенсорной любую поверхность. Новая разработка способна совершить переворот в производстве смартфонов.
Производители Sensel считают, что эта технология поможет разработчикам смартфонов создавать совершенно новые интерфейсы, поскольку делает сенсорной абсолютно любую поверхность. На выставке продемонстрировали тонкую пленку с 25 датчиками, которые делают сенсорными кромки стекла. Они сверхчувствительные и распознают диапазон от грамма до 5 кг. Sensel может распознать, когда пользователь просто держит телефон в руках, а когда намеренно его сжимает.
Датчики умеют распознавать тип захвата, а также работают на дереве и коже. На выставке продемонстрировали полностью функциональную деревянную сенсорную панель под управлением Sensel.
Производители Sensel считают, что эта технология поможет разработчикам смартфонов создавать совершенно новые интерфейсы, поскольку делает сенсорной абсолютно любую поверхность. На выставке продемонстрировали тонкую пленку с 25 датчиками, которые делают сенсорными кромки стекла. Они сверхчувствительные и распознают диапазон от грамма до 5 кг. Sensel может распознать, когда пользователь просто держит телефон в руках, а когда намеренно его сжимает.
Датчики умеют распознавать тип захвата, а также работают на дереве и коже. На выставке продемонстрировали полностью функциональную деревянную сенсорную панель под управлением Sensel.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:37