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Эксперты назвали «трендом сезона» новый стиль звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли церемонию вручения премии «Человек года» посетила в женственном платье. Эксперты нарекли «трендом сезона» романтичный образ популярной актрисы.
Эксперты назвали «трендом сезона» новый стиль звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли

Несмотря на плохое самочувствие, Мерьем Узерли прилетела в Стамбул на церемонию вручения премии «Человек года». Звезде сериала «Великолепный век» вручили награду как лучшей актрисе кино. Мерьем Узерли поразила фанатов изменениями в своей внешности, так как значительно похудела. Исполнительница роли Хюррем-султан показала свой безукоризненный вкус в выборе одежды. Дизайнерское платье, в котором актриса посетила церемонию, турецкие эксперты не задумываясь назвали «трендом сезона». Пастельные тона в наряде актрисы подчеркивают ее изящность и нежность. Приоткрытые плечи привносят в образ страстность и романтичность. Фанаты знаменитой актрисы заметили, что их любимица открыла свой неповторимый стиль, поиском которого она занималась уже долгое время.

Ранее турецкие журналисты неоднократно упрекали актрису в неумении выбирать стильные наряды.

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Культура / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 00:04

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