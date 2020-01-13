Эксперты назвали «трендом сезона» новый стиль звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли

Несмотря на плохое самочувствие, Мерьем Узерли прилетела в Стамбул на церемонию вручения премии «Человек года». Звезде сериала «Великолепный век» вручили награду как лучшей актрисе кино. Мерьем Узерли поразила фанатов изменениями в своей внешности, так как значительно похудела. Исполнительница роли Хюррем-султан показала свой безукоризненный вкус в выборе одежды. Дизайнерское платье, в котором актриса посетила церемонию, турецкие эксперты не задумываясь назвали «трендом сезона». Пастельные тона в наряде актрисы подчеркивают ее изящность и нежность. Приоткрытые плечи привносят в образ страстность и романтичность. Фанаты знаменитой актрисы заметили, что их любимица открыла свой неповторимый стиль, поиском которого она занималась уже долгое время.Ранее турецкие журналисты неоднократно упрекали актрису в неумении выбирать стильные наряды.