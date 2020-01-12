Черепаху с легендарным либидо возвращают на Галапагосские острова





В 1960-х особь была в числе 14 самцов, доставленных на территорию острова Санта-Круз для повышения популяции черепах. Результат оказался отличным, поскольку количество животных этого вида повысилось на 2 тысячи особей. Теперь Диего уже 100 лет, а его детьми за это время стали порядка 800 черепах.В настоящее время самец на карантине, а отправка на остров Эспаньола состоится в марте. Особь гигантской черепахи с уникальным либидо оставалась в компании «коллеги» и 12 самок, оказав помощь в рождении порядка 1,8 тысяч малышей. Диего не был на территории своей родины почти 80 лет, однако теперь он будет выпущен в дикую природу для дальнейшей жизни.