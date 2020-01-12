АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подросток из Австралии “горит изнутри” из-за редкого синдрома, спровоцированного травмой…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

«Конфликтность и агрессия»: Телеведущей Ксении Собчак понравился неоднозначный разбор ее личности

Телеведущая Ксения Собчак нашла в Сети, как описали ее психологический портрет и со многим согласилась. В интернете разобрали светскую львицу, как личность.

«Конфликтность и агрессия»: Телеведущей Ксении Собчак понравился неоднозначный разбор ее личности

Ксения Собчак отметила в своем личном блоге, что практически со всем, что о ней сказали, она согласна. Однако при этом она подчеркнула, что создать подобное описание для человека, который является публичным, довольно просто.

В итоге Ксения Собчак в принципе согласна с тем, что у нее есть «конфликтность вместе с вербальной агрессией», а ко всему и «склонность давить на окружающих».


Также светская львица любит планировать все заранее и достаточно уверенная в себе личность. Помимо этого, Ксения вовсе не отрицает тот факт, что иногда бывает впечатлительной и настойчивой, а мотивируют ее в основном материальные ресурсы. А вот стрессоустойчивость у теледивы, как выяснилось, низкая, по крайней мере именно так утверждает она. Однако, из какого источника Ксения Собчак взяла подобную информацию, она сообщать не стала.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Юдашкина похвасталась стройной фигурой в…
Медики рассказали о местах наибольшего скопления…
400 тысяч рублей в месяц только на садик: Названы суммы, которые Пугачева и Галкин тратят на образование своих…
Apple показала возможности объектива iPhone 11 Pro в новом…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров признался в собственной расчетливости и…
Лучший в мире камерофон Huawei Mate 30 Pro не оправдал ожидания по качеству…
«Конфликтность и агрессия»: Телеведущей Ксении Собчак понравился неоднозначный разбор ее…
Лиза Галкина спела песню “Миллион алых роз”, подражая Алле…
Компания be quiet! представила шумоподавляющий корпус для ПК Pure Base…
Равшана Куркова в мини-платье и соломенной шляпе отдыхает на…
Эксперты назвали несколько советов по промывке двигателя…
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного…
В Саудовской Аравии над мечетью замечен…
Эксперты составили ТОП-5 актеров, которые родились под другим…
Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного…
Названы естественные способы, помогающие нормализовать уровень сахара в…
Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко удивила…
Специалист Светлана Разворотнева рассказала, как платить за коммунальные услуги…
Певец Димаш стал лауреатом китайской премии «Лучший певец…
Эксперты: Главными протагонистами GTA 6 могут стать брат и…
Житель Аляски после пожара жил три недели на морозе, соорудив импровизированное…
Дарья Повереннова ответила хейтерам на обвинения в том, что ей помогают писать посты для…
В России спрогнозировали подорожание черного…
Корнева назвала работу «Уральских пельменей» нормальной после ухода…
Леонид Слуцкий:" Есть опасения относительно состояния здоровья футболиста Дмитрия…
Биолог назвал целью будущей генетики лечение онкологических и нейродегенеративных…
Подросток из Австралии “горит изнутри” из-за редкого синдрома, спровоцированного травмой…
Фёдор Бондарчук намерен подать апелляцию против решения суда о взыскании с режиссера 11 миллионов рублей за непогашенный…
Ксения Собчак показала снимок без…
В интернете распространили рендеры Toyota Tundra нового…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян воссоединились в…
«Нашел свою бабу»: Шура удивил поклонников своей новой…
Отечественный фрегат проекта 22350м превзошел эсминец…
Перенесенный инсульт не заставил отмечающего 64-летие Николая Носкова отказаться от…
Стоимость автомобилей Skoda повысилась в…
Доктор Мясников прокомментировал опасность вспышки пневмонии в…
Вера Брежнева похудела за время новогодних…
Составлен топ-5 подержанных автомобилей за 500 тысяч…
Специалисты назвали основные причины возникновения кластерных головных…
Татьяна Васильева сделала "уколы…
Просмотреть все новости