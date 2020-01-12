«Конфликтность и агрессия»: Телеведущей Ксении Собчак понравился неоднозначный разбор ее личности





Ксения Собчак отметила в своем личном блоге, что практически со всем, что о ней сказали, она согласна. Однако при этом она подчеркнула, что создать подобное описание для человека, который является публичным, довольно просто.В итоге Ксения Собчак в принципе согласна с тем, что у нее есть «конфликтность вместе с вербальной агрессией», а ко всему и «склонность давить на окружающих».Также светская львица любит планировать все заранее и достаточно уверенная в себе личность. Помимо этого, Ксения вовсе не отрицает тот факт, что иногда бывает впечатлительной и настойчивой, а мотивируют ее в основном материальные ресурсы. А вот стрессоустойчивость у теледивы, как выяснилось, низкая, по крайней мере именно так утверждает она. Однако, из какого источника Ксения Собчак взяла подобную информацию, она сообщать не стала.